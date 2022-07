Brunetta: ‘Sì al taglio dell’Iva sui prodotti di prima neccessità’

E’ necessario tutelare il potere d’acquisto degli italiano ed il carrello della spesa deve rimanere lo stesso.”La mia proposta proposta è quella di tagliare l’Iva sui prodotti alimentari e dei beni di prima necessità, utilizzando l’extragettito”. Lo ha detto il ministro della P.a Renato Brunetta parlando del prossimo provvedimento del Governo a Sabato anch’io a Rai Uno. “Mi batterò perchè il carrello della spesa di questi prodotti sia lo stesso”, ha detto il ministro.

“Gli affari correnti in un momento eccezionale sono strumenti eccezionali: guerra, inflazione, energia sono fatti eccezionali e quindi il governo per come per come è stato concordato anche con il Capo dello Stato avrà i poteri per rispondere ai problemi eccezionali: avremo tutti i poteri, tranne quello di poter mettere la fiducia”, ha dichiarato Brunetta.

