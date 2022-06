Bruzzone/Florindi, Nella tela del ragno

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GIU – ROBERTA BRUZZONE/ EMANUELE FLORINDI,

NELLA TELA DEL RAGNO. Manuale di autodifesa digitale (De

Agostini, pp.256, 16.90 euro). Circa un terzo delle nostre

giornate viene trascorso sul web, per comunicare e informarci:

ecco perché è necessario muoversi con consapevolezza tra app,

siti e piattaforme social, senza correre alcun rischio. E’ una

sorta di “manuale di autodifesa digitale” quanto mai attuale

quella che la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato Emanuele

Florindi propongono nel libro “Nella tela del ragno”, edito da

De Agostini e disponibile dal 7 giugno. Analizzando il lato

oscuro del web e dei social media e dando al lettore più di uno

strumento pratico da utilizzare in caso di bisogno, il volume

mette in guardia giovanissimi e non dai pericoli della rete,

insidie frequentissime che vanno dalle truffe alle relazioni

nocive fino a situazioni spiacevoli che possono diventare casi

di cronaca. Molti i temi specifici affrontati dagli autori: le

tattiche dei predatori online e gli scenari di adescamento,

manipolazione e truffa; i fenomeni di reclutamento; la violenza

di genere e il cyberbullismo; i reati a sfondo sessuale (dalla

pedofilia al cosiddetto “revenge porn”); le dipendenze

tecnologiche (dai social network, dai videogiochi, dallo

shopping compulsivo). (ANSA).



