Buco nella rete e gol negato da arbitro, si rigioca

(ANSA) – PIACENZA, 10 DIC – Il buco nella rete c’era e il gol

era valido. L’arbitro Fontanelli di Reggio Emilia ha ammesso nel

referto il proprio errore e la partita tra Vigolo e Medesanese

valida per il campionato di promozione emiliano-romagnolo sarà

rigiocata. Lo ha deciso il giudice sportivo di Bologna dopo aver

preso atto dell’ammissione dell’errore tecnico da parte del

direttore di gara.

La partita giocata domenica scorsa era terminata 2-1 in

favore dei parmensi, ma nel primo tempo il Vigolo (Piacenza)

aveva usufruito di un calcio di rigore trasformato dal difensore

Arcari. Il pallone, dopo aver superato il portiere, era uscito

dalla porta attraverso un buco nella rete. Il direttore di gara

non si era però accorto dell’accaduto e aveva fatto riprendere

il gioco con una rimessa dal fondo, non prima di aver espulso

per proteste il giocatore del Vigolo, che aveva calciato il

rigore. La decisione aveva scatenato grandi discussioni anche

perché un video amatoriale girato da un tifoso evidenziava

chiaramente che la palla era entrata in porta. Ora il

dietro-front dell’arbitro e la conseguente decisione del giudice

sportivo, che ha però mantenuto le tre giornate di squalifica

per il calciatore Arcari considerate le proteste, le offese e le

minacce all’arbitro in occasione del gol non concesso. (ANSA).



—

