Bud Light sceglie transgender per i suoi spot, è bufera in Usa

(ANSA) – NEW YORK, 22 APR – Bud Light si affida

all’influencer transgender Dylan Mulvaney come volto per la sua

campagna pubblicitaria e scoppia la bufera. Molti dei suoi ‘tradizionali’ clienti e molti repubblicani, fra i quali il

governatore della Florida Ron DeSantis, chiedono di boicottare

la popolare birra in protesta contro una scelta a loro avviso

controversa.

Sommersa dalle critiche Alissa Heinerscheid, la vice

presidente del marketing di Bud Light e l’architetta della

campagna pubblicitaria con Mulvaney protagonista, si prende

un’aspettativa e non è chiaro, secondo indiscrezioni, se tornerà

al suo posto. La partnership con Mulvaney – salita alla cronache

per aver documentato la sua transizione sui social – è stata

decisa da Bud Light e da Anheuser-Bush, la società a cui fa

capo, per riposizionare il marchio e attirare nuovi consumatori

spingendo più sull’inclusività.

La reazione violenta contro la campagna pubblicitari del

popolare marchio di birra affonda le sue radici nell’ondata

anti-transgender in atto negli Stati Uniti, dove molti stati

conservatori stanno usando il pugno duro e vietando le terapie

ormonali per la transizione. (ANSA).



