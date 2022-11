Bufalino, lettere a un amico dello scrittore ‘sommerso’

Condividi l'articolo

(ANSA) – PALERMO, 24 NOV – GESUALDO BUFALINO-MARCELLO

VENTUROLI: FRA I MIEI OCCHIALI E I TUOI OCCHI (ARCHILIBRI

EDITORE, 189 PAGINE, 18 EURO). Prima che fosse scoperto da

Leonardo Sciascia, con il quale è poi nato un sodalizio umano e

culturale, Gesualdo Bufalino è stato uno scrittore ‘sommerso’.

Poco si sa del suo lontano impegno letterario, a lungo chiuso in

un cassetto da dove è ora riemerso nella forma di un carteggio

con il critico d’arte Marcello Venturoli. Con lui Bufalino ha

scambiato lettere e opinioni per 17 anni, dal 1979 al 1996, anno

della morte dello scrittore in un incidente stradale. Quel

carteggio, finora inedito, è stato ritrovato dalla ricercatrice

Giulia Cacciatore nell’archivio della Fondazione Bufalino di

Comiso e in quello della Fondazione Primo Conti di Fiesole. Ora

è diventato un libro: “Fra i miei occhiali e i tuoi occhi”,

edito da Archilibri con la prefazione di Mario Andreose e le

illustrazioni di Giovanni Robustelli. Lo scambio epistolare

cominciò con la richiesta di Bufalino a Venturoli, già critico

affermato, di un parere sul materiale fotografico pubblicato con

Sellerio nel 1978 (“Comiso ieri”) con un saggio dello scrittore

di Comiso. Da quelle lettere si può risalire all’attività

letteraria e alle strategie narrative di Bufalino, allora

insegnante a Vittoria, che precedettero l’esordio con Diceria

dell’untore. Il libro venne subito accolto da Sciascia e

proposto a Sellerio che lo pubblicò nel 1981 ottenendo il Premio

Campiello. Ma il manoscritto era passato anche per le mani di

Venturoli che aveva incoraggiato Bufalino a superare le sue

remore nei confronti della scrittura e della eventuale

pubblicazione. Come emerge ancora dall’epistolario, Venturoli era stato il “consulente” di Bufalino per un altro racconto inedito, Il

guazzabuglio. Le due opere erano state accompagnate dal futuro

scrittore con “Note di lavoro” assimilabili a risvolti di

copertina. Il rapporto tra lo scrittore e il critico, fondato su

una reciproca stima intellettuale, proseguì senza pause con un

continuo scambio di idee sul lavoro e sui progetti di Bufalino.

Venturoli diventò così una presenza determinante nel percorso di

maturazione dello scrittore siciliano. Ma il rapporto, che si

sviluppò quasi esclusivamente per via epistolare, toccava anche

il piano personale. Per questo nelle lettere ritrovate Venturoli

e Bufalino scambiano espressioni di sofferenza per le morti e le

malattie di familiari. E non mancano piccoli diverbi o

scontentezze, talora solo “sussurrate”, talora espresse con

fraterna fermezza. (ANSA).



