(ANSA) – TORINO, 09 AGO – “Quindi ora devo chiamarti

Mister!?!?!”. Sembra incredulo Gianluigi Buffon della scelta di

Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. “In bocca al

lupo per questa nuova sfida Andrea!”, aggiunge il portiere su

Twitter, dove posta una foto che li ritrae sorridenti e

abbracciati. Pirlo e Buffon hanno condiviso in campo molte

avventure, tra Juventus e Nazionale. (ANSA).



