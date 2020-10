Bullismo, 14enne aggredito da 4 ragazzi nel Reggiano

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 15 OTT – È stato inseguito, colpito

alla testa con una pietra e poi preso a calci e pugni da un

gruppo di ragazzini coetanei. I fatti risalgono al 19 settembre,

a Sant’Ilario d’Enza, nel Reggiano, dove i carabinieri – che

hanno parlato dell’episodio come bullismo – dopo un mese di

indagini hanno denunciato alla Procura per i minorenni quattro

giovani di età tra i 14 e i 15 anni per lesioni personali

aggravate in concorso.

Vittima dell’aggressione un 14enne che secondo gli inquirenti

sarebbe stato accerchiato senza apparenti motivi, mentre stava

camminando per strada e poi picchiato. Una volta tornato a casa

ha raccontato tutto alla madre che lo ha portato in ospedale (da

cui è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni per un

trauma non commotivo) e infine ha sporto denuncia. (ANSA).



—

