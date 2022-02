Bullismo: altri due minori denunciati da Carabinieri a Bologna

Condividi l'articolo

Salgono a 10 i minori denunciati a Bologna dai carabinieri della stazione Corticella e indagati per atti persecutori nei confronti di alcuni coetanei. Agli otto ragazzini individuati nei giorni scorsi e sospettati di episodi di bullismo, se ne sono aggiunti altri due, identificati anche grazie a nuove testimonianze di giovani che si sono rivolti ai carabinieri per raccontare gli atteggiamenti prepotenti della banda. Secondo quanto ricostruito, il gruppo si ritrovava al capolinea della linea 27, dove periodicamente si teneva una sorta di ‘tribunale’ per decidere le punizioni per chi non seguiva le regole della gang. Anche agli ultimi due adolescenti denunciati sono stati sequestrati i telefoni cellulari.

