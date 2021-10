Bullismo: rapine e estorsioni, nove minori denunciati

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 22 OTT – La polizia di Forlì ha denunciato

alla Procura per i minorenni di Bologna nove ragazzi, di età

compresa fra i 13 e i 17 anni, italiani e stranieri, tutti

residenti in città, per una dozzina di episodi di bullismo,

ritenuti di rilevanza penale: rapina, estorsione, lesioni,

commessi nei mesi estivi. Per un giovanissimo, l’autore della

maggior parte dei reati più allarmanti, è stata disposta la

custodia cautelare nel carcere minorile di Bologna.

I nove, suddivisi in vari gruppetti, erano soliti agire in

alcuni parchi cittadini e nei pressi della piscina comunale.

Alle vittime, tutti minorenni coetanei, venivano sottratte

piccole somme di denaro, biciclette, telefonini, oppure zaini

lasciati incustoditi. In caso di diniego o resistenza scattavano

le minacce, anche con coltellini, o l’aggressione fisica. Gli

investigatori hanno sottolineato come la quasi totalità dei

denunciati si trovi in un contesto famigliare assente o

problematico e come ci fosse una costante elusione degli

obblighi scolastici, da cui la difficoltà nel raccogliere

testimonianze e denunce da parte delle vittime e dei loro

genitori, timorosi di eventuali ritorsioni. (ANSA).



