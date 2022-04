Bundesliga: Bayern non brilla ma vince, titolo sempre più vicino

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 09 APR – Reduce dalla sconfitta col Villarreal

nell’andata dei quarti di Champions League, il Bayern Monaco si

ritrova un po’ in Bundesliga, conquista tre punti contro

l’Augusta ma lo striminzito 1-0 casalingo ottenuto su rigore nel

finale davanti a 75mila spettatori non rassicura in vista del

ritorno di coppa di martedì prossimo. Il successo lascia i

bavaresi da soli in testa con 9 punti di vantaggio sul Dortmund

a cinque turni dalla fine del campionato e ormai il decimo

titolo consecutivo sembra ormai assicurato.

“Non eravamo al 100% in campo nei duelli e sulla seconda

palla, specie nel primo tempo – ha detto Goretza – e col

Villarreal, dovremo essere migliori ma sono sicuro che lo faremo

e forniremo una partita degna del Bayern”, ha assicurato il

nazionale tedesco. Di certo, la reazione che Nagelsmann aveva

chiesto dopo la trasferta in Spagna non deve averlo soddisfatto,

anche perchè contro la 14/a in classifica era lecito aspettarsi

di più di un gol su rigore al 37′ st, trasformato dal solito

Lewandowski.

Nelle altre partite della 29/a giornata, il Borussia

Moenchengladbach ha sconfitto 2-0 il fanalino di coda Fuerth,

mentre il Colonia resta in corsa per l’Europa battendo in

rimonta il Magonza per 3-2. Netto 4-0 del Wolfsburg al

Bielefeld. (ANSA).



