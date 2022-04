Bundesliga: Bayern sempre più vicino al 10/o titolo consecutivo

Condividi l'articolo

Il Bayern Monaco è sempre più vicino al suo decimo titolo consecutivo in Bundesliga, che potrebbe festeggiare già sabato prossimo nel ‘Klassiker’ contro il Borussia Dortmund. Infatti con la vittoria per 3-0 sull’Arminia Bielefeld (autorete di Laursen e gol di Gnabry e Musiala) i bavaresi hanno 9 punti di vantaggio sui rivali gialloneri a quattro giornate dalla fine del campionato. Ciò vuol dire che con una vittoria nel big match del 23, all’Allianz Arena di Monaco, il Bayern sarà campione di Germania per il decimo anno di seguito. Il Borussia Dortmund sabato ha travolto 6-1 il Wolfsburg. Protagonista Haaland, autore di una doppietta e di un assist. In zona champions, vittoria per 3-0 del Friburgo sul Bochum. Con i tre punti la squadra di Streich aggancia a 51 punti il Lipsia, impegnato nel posticipo a Leverkusen dove è in palio il terzo posto. Vola al sesto posto l’Union che batte 2-0 il Francoforte, sazio per l’impresa in Europa League con il Barcellona, mentre perde contatto con le parti alte della classifica l’Hoffenheim, fermato in casa sullo 0-0 dalla cenerentola Furth.

Il quadro della 30/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Augusta-Hertha 0-1

Dortmund-Wolfsburg 6-1

Friburgo-Bochum 3-0

Magonza-Stoccarda 0-0

Monchengladbach-Colonia 1-3

Bielefeld-Bayern 0-3

Hoffenheim-Furth 0-0

Union Berlino-Francoforte 2-0

Leverkusen-Lipsia ore 19.30

