Bundesliga: il Lipsia riparte, 5-0 al Magonza

Dopo il mezzo passo falso alla ripresa del campionato, il Lipsia torna alla vittoria con un netto 5-0 sul Magonza nel penultimo incontro della 27/a giornata di Bundesliga. Un successo che se non aiuta ad accorciare le distanze dalla capolista Bayern e dalla seconda in classifica Dortmund, entrambe vittoriose ieri, serve a tenere a bada le immediate inseguitrici, Leverkusen e Borussia Moenchengladbach, che lottano con il Red Bull per un posto in Champions Protagonista della sfida è stato Timo Werner, autore di una tripletta. Il nazionale tedesco ha aperto le marcature all’11’ e il Lipsia ha chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Poulsen (23′) e Sabitzer (37′). Nella ripresa, Werner si è ripetuto al 3′ e al 30′, portandosi a quota 24 centri in campionato, a -3 dal leader Lewandowski. Dooo l’8-0 dell’andata a Lipsia, il Magonza si è ancora arreso alla squadra guidata da Julian Nagelsmann e ora, scivolato al quart’ultimo posto, rischia di essere risucchiato in zona retrocessione

Altro pesante ko per lo Schalke, sconfitto 3-0 in casa dall’Augusta – Ripresa di Bundesliga da incubo per lo Schalke 04 che, dopo il 4-0 subito dal Borussia Dortmund una settimana fa, è stato sconfitto 3-0 in casa dall’Augusta in uno dei tre incontri odierni validi per la 27/a giornata di campionato. Un nuova battuta d’arresto per la squadra guidata da David Wagner, scivolata ora a due punti dalla zona Europa e tre punti d’oro per gli ospiti, che non vincevano da inizio febbraio. L’Augusta ha segnato la prima rete a inizio partita, con una punizione di Lowen al 6′, ma solo nella ripresa ha messo al sicuro la vittoria con le reti di Sarenren-Bazee al 31′ e di Cordova nel recupero.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte