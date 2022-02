Bundesliga: rimonta Magonza, Bayer ko dopo serie vittorie

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 FEB – Il Bayer Leverkusen frena la sua

corsa verso un posto in Champions subendo la rimonta del Magonza

nel finale di un match della 23/a giornata di Bundesliga,

conclusosi 3-2 per i padroni di casa. Il Leverkusen rimane al

terzo posto in classifica con 41 punti, 11 dietro la capolista

Bayern Monaco e sette su Lipsia e Hoffenheim, quarti e con una

partita in mano.

La gara sembrava sul binario giusto per la squadra ospite,

reduce da quattro vittorie consecutive e andata in vantaggio con

Patrik Schick al 35′ per il suo ventesimo centro stagionale in

campionato. L’attaccante ceco ha però lasciato il campo per

infortunio a inizio ripresa e poco dopo il Magonza ha

pareggiato. Al 29′ il nuovo vantaggio del Bayer, che nel finale

è stato affondato dalle reti dell’olandese Boetius al 39′ e del

danese Ingvartsen al 43′. (ANSA).



