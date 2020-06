Bundesliga: Werder Brema-Eintracht Francoforte 0-3

Vittoria in trasferta per l’Eintracht Francoforte che nel recupero della 24/a giornata della Bundesliga ha superato con il punteggio di 3-0 il Werder Brema.

Le reti tutte nella ripresa: ospiti in vantaggio al 16′ con Andrè Silva. Protagonista del finale di partita è l’austriaco Ilsanker che prima firma il raddoppio appena entrato in campo dalla panchina al suo primo pallone toccato e poi nel finale, al 46′, firma la sua doppietta personale con il gol del 3-0.

Una sconfitta pesante per il Werder Brema che resta penultimo in campionato. Per l’Eintracht un deciso balzo verso posizioni di classifica tranquille.

