Buon compleanno Tom Cruise, l’eterno ragazzo compie 60 anni

Compie 60 anni Tom Cruise, l’eterno ragazzo di Hollywood. Nell’età in cui i suoi coetanei cominciano a confrontarsi con i nipotini, lui si mostra in splendida forma, e con lo stesso sguardo sornione indossato per il ruolo che lo consacrò a sex symbol: Pete ”Maverick” Mitchell, il bel pilota di Top Gun.

I 36 anni successivi sono stati costellati da successi, film d’autore e stranezze. Tom Cruise, forse per la sua passione per Scientology, forse per certe sue esternazioni un po’ eccessive (come quando salto’ sul divano televisivo di Oprah Winfrey per dimostrare il suo amore nei confronti della moglie Katie Holmes) non è simpatico a tutti, nell’ambiente in fondo un po’ conformista di Hollywood.

E’ una potenza, la sua presenza in un film e’ garanzia di successo. Nel 1981 era fra i protagonisti di I ragazzi della 56ma strada di Francis Ford Coppola, poi era arrivato the Legend di Ridley Scott. Dopo Top Gun venne diretto da Martin Scorsese in Il colore dei soldi e poi arrivò Rain Man L’uomo della pioggia di Barry Levinson e Nato il quattro luglio di Oliver Stone, per il

quale ottenne una nomination all’Oscar, senza riuscire a vincere.

Una seconda candidatura, anche questa senza vittoria arriverà nel 1996 per Jerry Maguire di Cameron Crowe. Nel frattempo si sposa due volte, con Mimi Rogers e Nicole Kidman, e

divorzia altrettante. La relazione con la Kidman iniziò nel 1989 sul set di Cuori Ribelli e finì dopo dieci anni, sempre sul set di un film: Eyes Wide Shut del maestro del cinema Stanley Kubrick.

Il ventunesimo secolo non è meno primo di successi per Cruise: Vanilla Sky, Minority Report e La guerra dei mondi di Spielberg sono fra questi. Gli anni 2000 sono anche quelli del matrimonio con Katie Holmes e della nascita di Suri Cruise, che oggi è una bella sedicenne.

Ora Cruise è nelle sale con Top Gun: Maverick, che riporta sullo schermo l’epica americana nella sua forma più pura: ovvero mascelle volitive, muscoli, onore, coraggio e senso della patria. Un sequel che non delude, tra ritmo, adrenalina, ironia e sentimenti.

