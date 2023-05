“Buon lavoro”. Gli auguri di Berlusconi al nuovo capo della polizia Pisani

Condividi l'articolo

Articolo in aggiornamento

Il Consiglio dei ministri ha scelto Vittorio Pisani come sostituto di Lamberto Giannini, che è stato nominato prefetto di Roma con poteri speciali in vista del Giubileo. “ Voglio esprimere al dottor Vittorio Pisani le mie felicitazioni per la prestigiosa nomina a Capo della Polizia, certo che lo svolgerà con la professionalità e l’alto senso dello stato che hanno caratterizzato l’intera sua vita. Molti cordialissimi auguri di buon lavoro “, ha detto Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele.

