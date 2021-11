‘Buongiorno signor Morandi’, disegni di Giorgio Lodi

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 10 NOV – Ricostruire, attraverso una

selezione di ritratti, lettere, fotografie e altri materiali, la

costellazione di persone illustri – amici e conoscenti – che

hanno frequentato la casa di Giorgio Morandi e hanno incontrato

l’artista: è l’essenza del progetto ‘Buongiorno signor Morandi’,

che nel titolo evoca il dipinto di Gustave Courbet ‘Bonjour

monsieur Courbet’. La mostra di disegni di Giorgio Lodi e

documenti provenienti dagli archivi del museo e di Carlo

Zucchini, curatore della mostra e garante donazione delle opere

di Morandi al Comune di Bologna, sarà visibile dal 13 novembre

al 9 gennaio negli spazi di quella che fu la dimora-studio del

maestro bolognese, in via Fondazza.

Scorrendo i 15 ritratti in mostra, si va dallo stesso Morandi

ai critici e storici dell’arte quali Francesco Arcangeli, Cesare

Brandi, Palma Bucarelli, Roberto Longhi, fino ad artisti,

scrittori e poeti come Mario Luzi, Mino Maccari, Giacomo Manzù e

Nella Nobili, per arrivare a celebri registi come Michelangelo

Antonioni, Vittorio De Sica, Valerio Zurlini o attrici quali

Monica Vitti ed estimatori d’arte come Luigi Magnani e Lamberto

Vitali. Documentare questo aspetto della vita di Morandi

permette di scardinare l’immagine più volte erroneamente

veicolata di un artista isolato e di testimoniare come la

riservatezza e la discrezione dietro cui si è sempre trincerato

non gli abbiano impedito di intrattenere ricche relazioni

intellettuali con artisti, letterati, critici, collezionisti e

personalità del mondo del cinema. Con un segno grafico abile e

sicuro, Giorgio Lodi – che si è dedicato al disegno fin dalla

più tenera età ed è stato attratto da Morandi avvertendone “l’importanza universale” grazie alla frequentazione di un

circolo culturale di cui fanno parte alcune personalità legate

alla vicenda dell’artista – introduce in questa dimensione

intima e domestica, presentando i ritratti di alcuni personaggi

scelti in base alla loro fisionomia e tratti da foto riprodotte

su libri e riviste. (ANSA).



