Buzz Aldrin sposo a 93 anni, mise piede sulla Luna

Condividi l'articolo

Il leggendario astronauta dell’Apollo 11 Buzz Aldrin, il secondo uomo a mettere piede sulla Luna, ha annunciato di essersi sposato con la sua fidanzata ieri, giorno del suo 93/o compleanno. Aldrin e Anca Faur, vicepresidente esecutivo di Buzz Aldrin Ventures, si sono sposati in una cerimonia intima con amici e parenti a Los Angeles. Si tratta del quarto matrimonio per l’astronauta. Lo riportano i media americani.

“Io e il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, ci siamo sposati”, ha twittato Aldrin postando una foto con la sposa che ha 63 anni ed è un ingegnere chimico. L’astronauta statunitense è l’unico ancora in vita della missione dell’Apollo 11, il 20 luglio 1969, quando Neil Armstrong divenne il primo uomo a mettere piede sulla luna. Michael Collins, che ha pilotato il modulo di comando mentre i suoi compagni di equipaggio camminavano la superficie lunare, è morto nell’aprile 2021 e Armstrong è nel 2012. Aldrin ha lasciato la Nasa nel 1971, da allora ha scritto nove libri e fondato un think tank chiamato Human SpaceFlight Institute.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte