Cadavere in strada Genova con ferita coltello, indaga mobile

(ANSA) – GENOVA, 24 OTT – Un cadavere è stato trovato

questa mattina in via Spataro nel quartiere di Sanpierdarena a

Genova. L’uomo, Franco Giovanni Rapuzzi, 74 anni, sarebbe caduto

dalla finestra del secondo piano ma aveva una ferita da arma da

taglio alla pancia. Sulla vicenda indaga la squadra mobile che

non esclude l’ipotesi dell’omicidio.

Rapuzzi, che aveva precedenti per violenza sessuale e

maltrattamenti, era ospite di un altro pregiudicato che aveva

conosciuto in carcere. Nell’appartamento erano presenti anche

due uomini di origini marocchine. Gli investigatori stanno

sentendo i tre per ricostruire quanto accaduto. È stato un

passante a notare il corpo e a chiamare la polizia. (ANSA).



