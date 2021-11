Cadavere in un pozzo in Ogliastra, Procura indaga per omicidio

Condividi l'articolo

(ANSA) – NUORO, 23 NOV – Sarà l’esame del Dna a dare

l’ufficialità ma per gli inquirenti appartiene a Mosè Cao il

cadavere ritrovato ieri in fondo al pozzo vicino alla strada

provinciale 56 Lotzorai -Talana, in Ogliastra. Il 58enne di

Lotzorai, scomparso il 18 settembre scorso, sarebbe stato

ucciso e buttato nel pozzo: il cadavere presenta infatti un

colpo di arma da fuoco sul petto e indossava i pantaloncini e

una maglietta Armani, gli stessi indumenti portati da Mosè Cao

il giorno in cui è sparito a Tortolì, dove si era fatto

accompagnare da un amico a cui aveva detto di avere un

appuntamento. Difficile il riconoscimento del corpo visto lo stato di

decomposizione, in quanto una parte era immersa nell’acqua. Sul

posto con gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e la

Polizia scientifica, è giunta la Pm di Lanusei Giovanna Morra

che sulla scomparsa dell’uomo, pluripregiudicato per traffico di

droga e attualmente operaio nei cantieri comunali di Lotzorai,

aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona e che ora

indaga per omicidio.

La Pm ha autorizzato l’autopsia sul cadavere che verrà eseguita

domani dal medico legale Matteo Nioi all’ospedale di Lanusei.

Dai prelievi del sangue e dei tessuti sarà possibile procedere

all’esame del Dna per fugare ogni dubbio sull’identità di quel

corpo e dovrà confermare anche se il foro sul petto è stato

provocato da un colpo di arma da fuoco.

La scoperta del cadavere era stata fatta ieri dopo le 14 da una

donna in cerca di funghi sulla provinciale, che aveva notato una

sagoma dentro il pozzo. Da lì l’allarme e il difficile recupero

della salma nella tarda serata di ieri a opera dei sommozzatori

dei vigili del fuoco. Mosè Cao la mattina precedente alla

scomparsa aveva presenziato a un’udienza al Tribunale di Lanusei

insieme al suo avvocato Paolo Pilia: doveva rispondere della

violazione degli obblighi di sorveglianza speciale che gli era

stata applicata come prevenzione personale. (ANSA).



