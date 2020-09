Cadavere ragazza in mare: autopsia, morte per annegamento

(ANSA) – SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 02 SET – E’ morta per

annegamento la ragazza trovata cadavere la mattina dello scorso

3O agosto in mare di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

nel tratto antistante la Riserva naturale Sentina. Questo

l’esito principale dell’autopsia che è stata effettuata oggi

all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto da

un pool di specialisti della Medicina legale dell’Area Vasta 5.

Alle prime fasi dell’accertamento ha presenziato anche il

procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti. La giovane, che

indossava solo il costume da bagno, potrebbe essere caduta dagli

scogli per poi annegare. Anche se il riconoscimento non è

ufficiale, gli inquirenti ritengono “ragionevole” che si tratti

di Markéta Adamkova, 17enne di cui i familiari hanno denunciato

la scomparsa della Repubblica Ceca. Si cerca ora il fidanzato e

connazionale – Tomas Cerveny, 40 anni, – che era con lei in

vacanza in un appartamento a Martinsicuro (Teramo), anche lui

scomparso. Anche oggi esito negativo dalle ricerche in mare da

parte della Guardia Costiera. (ANSA).



