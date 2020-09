Cadavere ragazza in mare: madre riconosce orecchini

(ANSA) – ANCONA, 03 SET – Avrebbe riconosciuto gli

orecchini della figlia, trovati indosso al cadavere recuperato

domenica scorsa nei pressi della Riserva Naturale Sentina a San

Benedetto del Tronto, la madre della 17enne Marketa Adamkova,

della Repubblica Ceca, con la quale non aveva contatti da sabato

e di cui aveva denunciato la scomparsa. E’ quanto si è potuto

apprendere da fonti bene informate. Ancora non c’è stato ancora

un riconoscimento ufficiale della vittima, morta per

annegamento. La madre della 17enne ha avuto la possibilità di

visionare alcune foto e avrebbe riconosciuto gli orecchini come

quelli che portava la figlia. La ragazza era in vacanza e

alloggiava in un appartamento a Martinsicuro (Teramo) con il

fidanzato 40enne, Tomas Cerveny, anche lui scomparso. Nel

pomeriggio è stato recuperato il cadavere di un uomo al largo di

Giulianova (Teramo). Secondo le prime informazioni potrebbe

essere il corpo del fidanzato della 17enne. L’ipotesi è quella

di un incidente o un malore in mare. Le procure di Ascoli e

Teramo si stanno coordinando. (ANSA).



—

