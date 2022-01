Cadavere Trieste: autopsia non risolve mistero cause morte

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 11 GEN – Liliana Resinovich è morta per “scompenso cardiaco acuto”, non sono stati rilevati “traumi da

mano altrui atti a giustificare il decesso”. Lo ha stabilito

l’autopsia eseguita questo pomeriggio. Lo rende noto un

comunicato del procuratore Antonio De Nicolo precisando che

dunque, per conoscere con attendibilità l’effettiva causa del

decesso, è necessario attendere gli esiti degli esami

tossicologici, che non saranno disponibili prima di trenta

giorni e altre investigazioni della Squadra Mobile di Trieste e

della Polizia Scientifica. Il reato ipotizzato resta dunque

sequestro di persona a carico di ignoti. (ANSA).



