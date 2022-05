Cade da tettoia capannone durante lavori, morto 23enne

Condividi l'articolo

(ANSA) – MONSAMPOLO DEL TRONTO, 26 MAG – Un ragazzo di 23

anni, Simone Ferri, è morto oggi pomeriggio a seguito di

un’incidente sul lavoro avvenuto a Monsampolo del Tronto (Ascoli

Piceno) all’interno dello stabilimento di un’azienda che si

occupa di profilati di alluminio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, residente a

Castel di Lama (Ascoli Piceno), stava effettuando un intervento

di manutenzione sulla tettoria di un capannone, ad alcuni metri

d’altezza; improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è

precipitato battendo pesantemente a terra.

Sul posto sono giunti in breve i sanitari del 118 che non

sono però riusciti a salvargli la vita. Il 23enne è morto

praticamente sul colpo. La Procura di Ascoli Piceno ha aperto

un’inchiesta per stabilire se ci sono responsabilità

sull’incidente sul lavoro costato la vita al giovane operaio

ascolano. (ANSA).



