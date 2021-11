Cade in un fosso sull’Appennino forlivese, soccorso 80enne

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 13 NOV – E’ caduto in un fosso, rimanendo a

bagno nell’acqua, con una frattura alla gamba, prima di essere

individuato, e ‘salvato’ dal figlio e dagli uomini del Soccorso

Alpino. Protagonista della vicenda – avvenuta ieri su un crinale

dell’Appennino forlivese, nel comune di Predappio – un signore

di 80 anni, che si era recato nella zona di Tontola alla

ricerca di funghi.

Intorno alle 13, i familiari dell’uomo – non vedendolo

tornare a casa da cui era uscito alle 8.30 – hanno dato

l’allarme ai Carabinieri che hanno attivato la macchina dei

soccorsi. Sul posto, poco dopo le 14 sono giunti un’ambulanza e

i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per le ricerche

del caso cui hanno preso parte anche amici e paesani del

predappiese. Verso le 15 , il figlio – che stava perlustrato la

zona con un trattore – nel passare su un piccolo crinale, ha

scorto l’80enne in un fosso a bagno nell’acqua. L’uomo – con

una frattura ad una gamba e in stato di ipotermia ma cosciente e ben orientato – è stato raggiunto dai soccorritori. Immobilizzato l’arto, il paziente è stato posizionato sulla

barella portantina e accompagnato fino alla strada carrozzabile

dove ad attendere c’era l’ambulanza che lo ha poi trasferito

all’ospedale di Forlì. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte