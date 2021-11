Cade in un pozzo e muore, vittima 48enne nel sud Sardegna

Condividi l'articolo









(ANSA) – CAGLIARI, 03 NOV – È scivolato in un pozzo mentre

cercava di prendere acqua ed è morto. La tragedia ieri notte a

Gonnosfanadiga, nel sud Sardegna: la vittima è un elettricista

di 48 anni, Fabrizio Porcu, trovato privo di vita all’interno di

un pozzo nel suo terreno.

L’allarme è scattato nella tarda serata quando la compagna

dell’elettricista dopo aver più volte tentato, inutilmente, di

contattarlo al cellulare ha chiamato il 112. I carabinieri hanno

subito avviato le ricerche, effettuando prima un controllo

nell’abitazione dell’elettricista e poi spostandosi nel suo

terreno in località Santa Maria.

I militari dell’Arma in zona hanno trovato l’auto del 48enne, ma

di lui nessuna traccia. Tutta la zona è stata passata palmo a

palmo, poi l’attenzione si è concentrata su un pozzo dove, a

circa 15 metri di profondità, è stato trovato il corpo. Sul

posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato

fino a notte inoltrata per recuperare la salma.

Il corpo dell’elettricista è stato trasferito al Policlinico di

Monserrato dove saranno eseguiti ulteriori accertamenti. (ANSA).



