Cade per scattare una foto in montagna, donna in ospedale

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 16 SET – Ha rischiato la vita per

scattare una foto in alta montagna. È successo nell’Appennino

Reggiano, nel Comune di Ventasso, sul versante sud-est del monte

La Nuda, sul sentiero denominato ‘Gea 00’. Erano circa le 13

quando una donna di 61 anni, residente a La Spezia, in

escursione assieme al marito e ad amici, si è fermata per fare

una foto di gruppo in zona Vallone Borra. È salita su alcune

rocce per lo scatto, ma all’improvviso ha perso l’equilibrio ed

è scivolata per una settantina di metri, sbattendo ripetutamente

la testa a terra.

I compagni di viaggio hanno immediatamente chiamato il 118

che ha inviato sul posto l’elisoccorso di Pavullo con a bordo

una squadra del Saer (soccorso alpino e speleologico

Emilia-Romagna della stazione Monte Cusna). Il personale ha

imbragato la signora, alla quale è stato somministrato un

analgesico visto il forte dolore che accusava e infine è stata

caricata tramite il verricello per essere trasferita

all’Ospedale di Baggiovara, nel modenese. (ANSA).



