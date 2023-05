Cade ultraleggero: indagati la proprietaria e i costruttori

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 23 MAG – La proprietaria del velivolo

precipitato a Lusevera (Udine) e due soci della ditta

costruttrice sono indagati per disastro aereo colposo e omicidio

colposo. Lo rende noto, in un comunicato, il Procuratore di

Udine, Massimo Lia.

Nell’incidente, accaduto lo scorso 29 aprile, morirono il

pilota delle Frecce Tricolori, Alessio Ghersi, e un suo parente,

Sante Ciaccia.

“Sulla base delle prime risultanze investigative e dovendosi

procedere ad accertamenti tecnici anche di tipo irripetibile –

si legge nel comunicato della Procura – allo stato sono stati

iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto al fine

di garantire l’esercizio del diritto di difesa, la proprietaria

dell’aeromobile precipitato e due soci contitolari dell’azienda

costruttrice dello stesso”. (ANSA).



