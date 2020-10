Cadf chiude l’indagine sul caso Evenepoel

(ANSA-AFP) – ROMA, 19 OTT – Nessuna violazione alle norme

antidoping è stata commessa dopo l’incidente al corridore belga

Remco Evenepoel al Giro di Lombardia del 15 agosto scorso. Lo

rende noto la Cycling anti-doping Foundation (Cadf) che ha

chiuso le indagini sul comportamento del ds della Deceuninck,

Davide Bramati, tra i primi a soccorrere il suo atleta che era

precipitato per diversi metri dopo essere uscito di strada

all’altezza di un ponte. Bramati aveva preso qualcosa dalla

tasca posteriore di Evenepoel per mettersela a sua volta in

tasca e le immagini avevano sollevato alcuni sospetti sulla

natura dell’oggetto.

La Cadf ha dichiarato di aver “ascoltato tutti gli

interessati, compreso il corridore e i rappresentanti del team,

e ha studiato le immagini disponibili, concludendo che non è

stato commesso alcun illecito. Il caso è considerato chiuso a

meno che non emergano nuovi elementi”. Si era ipotizzato tra

l’altro che l’oggetto fosse un device per la trasmissione di

dati durante la gara, ma la Deceuninck aveva dichiarato si

trattava solo di una bottiglietta contenente prodotti

nutrizionali e che i dati in tempo reale sulla posizione del

corridore vengono trasmessi dal dispositivo Velon che è stato

installato sulle biciclette (ANSA-AFP).



