Cadono alberi, paura al Masters. Garcia “che spavento”

(ANSA) – ROMA, 08 APR – Paura e maltempo ad Augusta, in

Georgia, dove il maltempo ha creato scompiglio in occasione del

secondo round del Masters, sospeso anzitempo. Due alberi sono

infatti crollati in prossimità della buca 17 a causa del forte

vento scatenando il fuggi e fuggi e la paura non solo dei “patrons” ma anche dei giocatori. Nessun ferito ma tanto

spavento come raccontato dallo spagnolo Sergio Garcia, vincitore

del torneo nel 2017. “Ero alla buca 15, stavo per effettuare il

secondo colpo, poi ho sentito un rumore incredibile e pensavo

fosse un tuono. Ma ho scoperto che si trattava di un albero che

si stava spezzando. Ho udito le urla della gente, sono corso per

andare a vedere cosa stesse accadendo. Si è rischiato davvero

grosso ma, fortunatamente, nessuno si è fatto male”, ha

raccontato il campione Major oggi tra i volti della Superlega

araba di golf. (ANSA).



