Cadono in mountain bike, due incidenti in Appennino E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 23 AGO – Due incidenti hanno interessato,

in mattinata, due persone che stavano facendo un’escursione in

mountain bike sull’Appennino dell’Emilia-Romagna. Per entrambi è

intervenuto il soccorso alpino con l’elicottero.

A Bagno di Romagna (Forlì-Cesena) un uomo di 70 anni di

Cesena, che era con un amico nella zona del lago San Francesco,

si è scontrato, verso le 8.40, contro un sasso cadendo a terra e

procurandosi un importante trauma alla testa e al volto.

Attivato l’elicottero che ha sbarcato il personale del Soccorso

alpino con il verricello, visto che in zona non si poteva

atterrare. L’uomo è stato trasferito al Bufalini di Cesena.

A Guiglia (Modena), un biker di 46 anni, che era insieme a

una ventina di amici è caduto in discesa, procurandosi un trauma

cranico e facciale. Il paziente, che è sempre rimasto cosciente,

all’arrivo dei soccorritori è stato immobilizzato e trasportato

fino al punto dove era atterrato l’elicottero che lo ha poi

trasferito all’Ospedale di Baggiovara in codice di media

gravità. (ANSA).



