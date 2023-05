Cage è Dracula da commedia horror in Renfield

Condividi l'articolo

Provare a liberarsi del proprio status di servitore di Dracula con un gruppo di auto aiuto dedicato alle relazioni distruttive. E’ la creativa e disperata scelta del protagonista di Renfield di Chris McKay, la folle e irriverente commedia horror ad alto tasso di violenza cartoonistica e splatter, ambientata nella New Orleans di oggi, che il regista Chris McKay ha basato su un’idea originale di di Robert Kirkman (qui coproduttore), creatore di The Walking Dead e Invincible.. Al centro del film in arrivo nelle sale dal 25 maggio con Universal, lo scontro senza esclusione di colpi tra R.M Renfield (Nicholas Hoult) famiglio da secoli del principe delle tenebre e il conte Dracula reso da Nicolas Cage in una trascinante performance, unita all’omaggio, a colpi di citazioni cinefile, a tanti interpreti passati del personaggio, da Max Schrenk a Bela Lugosi, passando per Christopher Lee e Gary Oldman.

Cage è rimasto subito colpito dall’idea di fondo: “L’ho trovata una modalità originale di raccontare la storia, che ci avrebbe permesso di assumere un tono simile a quello adottato in Un lupo mannaro americano a Londra, che mi piace da sempre – ha spiegato nelle note di produzione -. Essere in grado di realizzare un film che metta insieme commedia e horror presuppone una sensibilità accattivante e straordinaria”. Il Renfield del film di McKay, riunisce le caratteristiche del paziente in un manicomio inglese, che si ciba di mosche, ragni e altri animali per diventare forte e immortale, immaginato da Bram Stoker, e altre ‘incarnazioni’ del ruolo come nei film di Tod Browning e Coppola, dove a interpretarlo c’era Tom Waits. Qui l’iperstressato e pallido servitore del vampiro è stanco di portare vittime innocenti (tra quelle suggerite, turisti inconsapevoli, molte suore o un pullman di cheerleader) al suo signore, che dopo l’ennesima lotta con ‘cacciatori’ e preti armati di paletti e croci, è in fase di recupero di energie e ricostruzione del corpo. Renfield prova così a cavarsela portando a Dracula i corpi degli uomini colpevoli di aver fatto soffrire le persone nel suo gruppo di auto aiuto. Il vampiro però non gradisce, e ancora meno accetta l’ammutinamento del suo famiglio.

I cattivi però non mancano mai così Dracula trova valenti alleati nella famiglia di criminali più potenti della città, I Lobo, mentre Renfield, che diventa invincibile, o quasi, quando mangia insetti, si fa aiutare da Rebecca (Awkwafina), poliziotta di sani principi ma con un problema di controllo della rabbia. Ne nasce un scontro a colpi di ironiche, e truculente scene di combattimenti, fughe e rese dei conti, delle quali resta soprattutto l’ironia del protagonisti. Se “si arriva alle radici della storia, si trova una sorta di amore. Ci sono momenti in cui Dracula tratta Renfield come se fosse suo figlio – ha spiegato Cage -. Altri in cui prevale invece la violenza. Il film esplora il lato oscuro delle relazioni”. Il mix di generi comunque non ha convinto il pubblico Usa: costato circa 65 milioni di dollari, Renfield ne ha incassati solo 17 al botteghino nord americano cui se ne aggiungono altri sette incassati finora nel resto nel mondo.

