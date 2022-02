Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 12 FEB – Cagliari a Empoli per continuare

a rincorrere la salvezza. All’andata contro la squadra di

Andreazzoli i rossoblù avevano capito che i problemi non

sarebbero spariti dall’oggi al domani con il solo cambio di

allenatore. Ora però la situazione è cambiata: Mazzarri ha avuto

il tempo di lavorare e di reimpostare tutto. E il Cagliari

arriva dal prestigioso successo esterno con l’Atalanta: tre

punti che sono valsi il quartultimo posto. “Ma non possiamo

permetterci di pensare che quella di Empoli sia una sfida più

facile rispetto a quella di Bergamo – ha detto il tecnico

Mazzarri – Dovremo essere bravi a individuare il pericolo.

L’Empoli gioca molto bene, ha una ottima classifica e gioca in

leggerezza, starà a noi creare loro problemi e far valere la

nostra fame di risultati”.

Fame di risultati e non solo: i giocatori si sono ritrovati in

settimana tutti insieme a cena. “Una bella occasione per

ritrovarci insieme, il Covid ci aveva impedito di farla subito

dopo la fine del calciomercato come voleva il direttore

Capozucca. Sono momenti utili per ridere insieme, trovare

leggerezza anche in segmenti di vita esterni a quelli

professionali, ci vogliono quando sei focalizzato su un

obiettivo difficile e cruciale e sono contento di averlo

condiviso con i ragazzi e lo staff”. Ma c’è ancora da fare: “All’andata abbiamo lasciato per strada molti punti e quindi ora

si deve correre. Le ultime buone partite e i 10 punti in cinque

gare non devono generare euforia bensì energia per farci

lavorare meglio sui dettagli e sul salto di qualità che ancora

va fatto”. Mazzarri ritrova abbondanza in attacco col ritorno di

Joao Pedro, Pavoletti e Keita. Mancherà invece Nandez a

centrocampo. Davanti però spazio a Pereiro, match winner a

Bergamo. Ma ci potrebbe essere spazio per tutti, almeno a

partita in corso. “Con i cinque cambi a disposizione e le

caratteristiche del calcio moderno, improntato all’atletismo e

ai ritmi alti in ogni fase e ogni zona del campo, tutta la rosa

è importante e ogni calciatore può darci molto se ha la giusta

mentalità. L’equilibrio è fondamentale, abbiamo attaccanti di

qualità e gamba e quindi in alcuni frangenti possono giocare

anche in tre”. (ANSA).



