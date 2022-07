Cagliari: corsa per Joao Pedro, ora c’è Fenerbahce

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 13 LUG – Un giocatore in più nel ritiro

del Cagliari: è il difensore Salvatore Boccia, lo scorso anno

all’Olbia in Serie C. Il centrale di Oristano ha sottoscritto

con il club rossoblù un nuovo accordo sino al 30 giugno 2025.

Mercato sempre aperto: per Joao Pedro scatto forse decisivo dei

turchi del Fenerbahce, che potrebbero soffiare l’attaccante

italo-brasiliano ai rivali del Galatasaray.

Il futuro di Joao Pedro, corteggiato anche dal Torino, si gioca

proprio in queste ore. Trattative in corso e contatti che

coinvolgono i due club e gli agenti del giocatore.

Intanto proseguono gli allenamenti della squadra di Liverani in

vista della Coppa Italia (esordio il 5 agosto contro il Perugia)

e del campionato.

Dopo i due test con le rappresentative locali dilettanti il

Cagliari affronterà il 23 luglio l’Olbia in Gallura. Poi a fine

mese le amichevoli internazionali con Strasburgo in Francia e

con Leeds in Inghilterra.

Inoltre è cominciata la vendita libera degli abbonamenti

2022/23. Sono 1.700 i tifosi rossoblù che in prelazione hanno

già scelto di sottoscrivere un nuovo abbonamento all’Unipol

Domus. Da questa mattina tutti hanno la possibilità di

acquistarlo: ci sarà tempo sino a domenica 7 agosto. (ANSA).



