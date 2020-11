Cagliari: Di Francesco soddisfatto

(ANSA) – ROMA, 07 NOV – In casa Cagliari Eusebio Di Francesco

è soddisfatto per la vittoria. E per non aver subito gol. “Mi

aspettavo di vincere – ha detto- e abbiamo vinto. Stiamo

lavorando per migliorare. Rispetto a domenica scorsa la squadra

mi è piaciuta meno in fase di costruzione, non siamo stati

pericolosi come avrei voluto. Ma l’ho detto anche nei giorni

scorsi: siamo sulla buona strada, non si può risolvere tutto in

una partita”. Zero gol subiti: “Speriamo di aver superato la

paura e di aver acquisito quella sicurezza psicologica che ci

serve. E speriamo che in questo senso sia una partenza. Bene

come solidità, possiamo fare meglio in fase di costruzione”.

(ANSA).



