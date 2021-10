Cagliari: emergenza difesa per Firenze, si ferma Godin

Condividi l'articolo









(ANSA) – CAGLIARI, 23 OTT – Emergenza difesa per il Cagliari

contro la Fiorentina: si ferma Godin. Ieri per il difensore

uruguaiano solo terapie per un’infiammazione al tendine rotuleo

del ginocchio sinistro. Il giocatore ha avvertito subito dolore

e non ha partecipato alla seduta con i compagni. Tutti

d’accordo: inutile forzare. A questo punto dovrebbe saltare la

gara con la Fiorentina: lo stop sarà importante per tentare un

recupero in vista della gara con la Roma di mercoledì. Una

tegola per Mazzarri che adesso dietro ha gli uomini contati:

anche Walukiewicz ha svolto allenamento personalizzato e

difficilmente sarà disponibile per la partita al Franchi. Il

tecnico, che dovrà fare a meno anche di Dalbert, potrà contare

sul recupero di Ceppitelli: accanto a lui schiererà Caceres e

Carboni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte