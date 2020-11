Cagliari: Giulini, buon compleanno Riva

(ANSA) – CAGLIARI, 07 NOV – Buon compleanno Gigi Riva. Gli

auguri al bomber del Cagliari e della Nazionale arrivano anche

dal presidente rossoblù Tommaso Giulini. “Ne approfitto – ha

detto in un’intervista a Sky – anche pubblicamente per invitarlo

allo stadio per vedere una nostra partita, soprattutto ora che

purtroppo gli stadi sono chiusi, non è facile andare avanti

senza tifosi, la squadra ha bisogno di sentire tanto affetto.

Spero quindi di rivedere Gigi presto alla Sardegna Arena;

intanto tanti affettuosi auguri”.

Complimenti anche a Di Francesco. “Siamo molto contenti del

lavoro del mister, anche lui pian piano sta conoscendo la nostra

realtà, la Sardegna, Cagliari e la famiglia Cagliari. È molto

entusiasta, super motivato per costruire qualcosa insieme”.

E poi un abbraccio virtuale anche a Ranieri. “Mi fa piacere

rivederlo oggi, sta facendo un grande lavoro da quando ha preso

in mano la Sampdoria. Gli auguro di fare una buona stagione, è

partito bene, qui a Cagliari ha lasciato un ottimo ricordo”.

Allarme sosta: “A Bologna avevamo nove nazionali, più Zappa e

Joao Pedro che a mio parere meriterebbero una chiamata per quel

che stanno facendo. Perdere tutti però è complicato e in questo

momento di emergenza sanitaria penso che non sia giusto per i

club far correre rischi ai loro tesserati”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte