Cagliari: Godin e Strootman quasi pronti per la Roma

(ANSA) – CAGLIARI, 26 OTT – Strootman e Godin quasi pronti

per la gara di domani con la Roma: l’olandese, ex di turno, e

l’uruguaiano hanno partecipato all’allenamento di questo

pomeriggio ad Assemini parzialmente in gruppo.

Domani nella rifinitura la scelta definitiva di Mazzarri, ma

difensore e centrocampista dovrebbero essere della partita.

Niente da fare, invece, per Caceres e Nandez, gli infortunati di

Firenze: anche oggi per loro niente campo e solo terapie. Idem

per Dalbert, che invece si era fatto male all’Unipol Domus

contro la Sampdoria. Personalizzato ancora per Walukiewicz e

Ceter: anche loro staranno fuori dalla lista dei convocati.

Viste le tante assenze, la Primavera potrebbe dare una mano per

riempire la panchina. Per il Cagliari una partita difficile, ma

da non sbagliare. Soprattutto dopo il tonfo e la brutta prova

con la Fiorentina. I rossobl├╣ sono riscivolati al penultimo

posto con numeri che certificano la crisi: attacco e difesa sono

in cifre tra i peggiori del campionato. (ANSA).



