Cagliari in crisi, ma Mazzarri resta un punto fermo

Condividi l'articolo









(ANSA) – CAGLIARI, 02 NOV – Cagliari sempre ultimo. E sempre

più in crisi. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di

Mazzarri. E non è un momento facile, magari con l’occasione del

riscatto dietro l’angolo: sabato il Cagliari gioca contro

l’Atalanta.

Momento delicato. Il tecnico per la prima volta non ha

parlato a fine gara e le dichiarazioni post partita sono state

quelle del presidente Tomaso Giulini. Numero uno d’accordo per

il ritiro. Ma ieri sera ha lasciato intendere che su questo

punto l’ultima parola spetta a Mazzarri. Secondo: nessun cambio

in vista, il mister non sembra in discussione. Anzi il

presidente lo ritiene un punto fermo. Giulini però ha

manifestato tutta la sua delusione per l’ultimo posto: per lui

il Cagliari non ha una rosa da coda della classifica. E anche

con il Bologna non ha visto tutto nero. I numeri dicono però che

con il cambio in panchina la scossa non c’è stata.

Troppo poche le partite di Semplici (un punto in tre partite)

per fare un confronto con il successore che invece ha

totalizzato cinque punti in otto gare. La morale all’undicesima

giornata di campionato è che, cambiando gli allenatori, il

risultato non cambia. La squadra, al di là dei pochi gol in

attacco (terzultimi) e dei tanti subiti in difesa (penultimi),

non funziona soprattutto a centrocampo. Manca il filtro e manca

anche l’appoggio agli attaccanti. Con Strootman che non riesce

ad assumere la leadership della squadra. Rimangono due

rimpianti: l’infortunio di Rog (ma c’era tutto il tempo per

sostituirlo) e il mancato ritorno di Nainggolan (senza una

alternativa). Rosa corta in mediana: Marin e Deiola non sono

certo i giocatori giusti per impostare o dettare i tempi alla

manovra. E i possibili ricambi, Grassi e Oliva, ieri non sono

nemmeno entrati. C’è poi la situazione di Nandez: non demerita

(quasi) mai, ma è pur sempre in giocatore in partenza. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte