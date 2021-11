Cagliari: Mazzarri recrimina, avremmo meritato il pari

Condividi l'articolo









(ANSA) – CAGLIARI, 06 NOV – Cagliari ancora ultimo. E

immobile in classifica da quattro giornate. Mazzarri questa

volta, dopo il silenzio di Bologna, parla: “Bisogna guardare la

prestazione più che la classifica- ha spiegato- contro una

realtà di livello internazionale come l’Atalanta abbiano fatto

una bella gara, gli episodi non ci hanno aiutato. Nonostante gli

infortuni, è stata una bella prestazione, meritavamo il pari:

c’è il rammarico che in tre partite meritavamo almeno due tre

punti. Se gli episodi ci avessero aiutato, come le occasioni di

Bellanova e Pavoletti, avremmo potuto raccogliere di più. Lì

abbiamo messi in difficoltà senza dare punti di riferimento”.

Ma ora quale sarà il futuro? “Prima di venire a Cagliari ho

fatto dei colloqui importanti con la società – ha risposto -.

Oggi invece ho fatto i complimenti alla squadra, noi lottiamo e

combattiamo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte