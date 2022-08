Cagliari: Millico e Dossena ultimi colpi sul mercato

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 11 AGO – Cagliari attivo sul mercato a due

giorni dall’esordio in campionato con il Como. Dal Torino arriva

l’attaccante-ala Vincenzo Millico, 21 anni, uno dei più

promettenti giocatori italiani del 2000 ai tempi delle giovanili

granata: visite mediche in programma questo pomeriggio. Il

contratto potrebbe essere firmato domani, giorno del suo

ventiduesimo compleanno. Torinese, cresciuto nella Juve e poi

nel Torino, ha giocato quindici partite con i granata in A tra

il 2018 e il 2021. Poi i prestiti al Frosinone (4 presenze) e al

Cosenza in B (20 apparizioni e tre reti). Dall’Avellino arriva

invece il centrale difensivo Alberto Dossena, classe 1998,

scuola Atalanta, la scorsa stagione in C con l’Avellino. I nuovi

acquisti potrebbero essere a disposizione per la gara con il

Como. Soprattutto Dossena potrebbe subito essere molto utile:

Altare è squalificato, Walukiewicz ancora alle prese con un

infortunio. Intanto il Cagliari cede in prestito all’Olbia

l’attaccante Gianluca Contini, classe 2001. La punta di Massa

Marittima (ma di origini sarde) ha contestualmente firmato il

rinnovo contrattuale che lo legherà al Cagliari sino al 30

giugno 2025. (ANSA).



