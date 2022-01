Cagliari: positivi Aresti, Bellanova e Lovato

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 15 GEN – Positivi al Covid tre giocatori

del Cagliari: sono il portiere Simone Aresti, l’esterno Raoul

Bellanova e il difensore Matteo Lovato. Tutti e tre vaccinati,

asintomatici, sono in isolamento. A questi si aggiunge la

positività al Covid-19 di Christian Oliva e di 5 calciatori

della Primavera che comunque non sono entrati in contatto con il

gruppo squadra e si trovano in isolamento. Nuovi test sono stati

programmati per domani. Proprio per i casi di positività

all’interno della squadra è stata annullata la conferenza stampa

del tecnico Walter Mazzarri sulla gara Roma-Cagliari di domani

alle 18. (ANSA).



