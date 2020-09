Cagliari: Sottil in città, “felice di essere qui”

(ANSA) – CAGLIARI, 10 SET – Il presidente Tommaso Giulini

aveva annunciato ieri il suo arrivo e questa mattina alle 11 è

sbarcato all’aeroporto di Cagliari: Riccardo Sottil, classe

1999, è un nuovo giocatore del Cagliari.

Esterno destro, lo scorso anno ha disputato con la Fiorentina 16

gare. È un Under 21: con gli azzurrini ha giocato sette volte e

ha realizzato due gol. Proprio dall’ex esterno sinistro del

Cagliari Pellegrini, compagno di squadra in Nazionale, ha

ricevuto positive informazioni sulla piazza rossoblù. “Sono

felicissimo di essere qui – ha detto al suo arrivo ribadendo

quanto annunciato dai social nei giorni scorsi – quando mi hanno

parlato di Cagliari non ho avuto la minima esitazione”.

Sottil, mascherina del Cagliari sul volto, è stato accolto in

aeroporto con bandiere e sciarpe rossoblu da un gruppo di

tifosi. Poi è entrato nell’auto messa a disposizione della

società. In giornata la firma del contratto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte