Cagliari: squadra in ritiro da giovedì

(ANSA) – CAGLIARI, 05 APR – Cagliari in ritiro al centro

sportivo di Assemini da giovedì pomeriggio in vista della gara

di sabato con la Juventus.

La decisione, secondo quanto si apprende, sarebbe partita dal

direttore sportivo Stefano Capozucca.

Dietro la scelta della “clausura” non ci sarebbe un intento

punitivo, ma la necessità di ritrovare concentrazione e nuovo

slancio dopo la pesante sconfitta con l’Udinese, la quarta di

fila.

Mazzarri ha riaccolto nel gruppo Marin e Pavoletti, fuori gioco

per una settimana a causa del Covid. Oggi allenamento regolare

per Gagliano, ancora personalizzato per Ceppitelli.

Per la gara con i bianconeri il tecnico dovrà rinunciare allo

squalificato Grassi. Tra le ipotesi c’è anche quella di un

rilancio dal fischio di avvio di Rog, dopo che il centrocampista

croato ha superato il test del ritorno in campo nella gara di

domenica con l’Udinese dopo un lungo stop. (ANSA).



