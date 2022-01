Cagliari: tampone negativo per Nandez e Goldaniga

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAGLIARI, 11 GEN – Il Cagliari è pronto a tesserare

il difensore Edoardo Goldaniga: il giocatore ex Sassuolo ha

superato il Covid (test negativo) e ha già svolto le visite

mediche.

Domani potrebbe essere il giorno della firma.

Tampone negativo anche per Nandez, bloccato dal virus nelle

ultime due gare: da domani il centrocampista uruguaiano potrebbe

essere già in campo per un riallineamento con i compagni in

vista della gara di domenica prossima con la Roma. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte