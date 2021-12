Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – L’Udinese stravince a Cagliari

quattro a zero con una doppietta di Deulofeu e gol di Makengo e

Molina. Nei guai Mazzarri: ora il tecnico rossoblù è in bilico.

Per Joao Pedro e soci un’altra occasione persa. Buio pesto: il

Cagliari finisce persino in dieci per l’espulsione di Marin.

Momento d’oro per l’Udinese, rinvigorita dalla cura Cioffi e che

lascia la zona calda. Per il Cagliari, alla fine, solo fischi.

