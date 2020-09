Cagliari vince 1-0 in amichevole con l’Olbia

(ANSA) – ARITZO, 04 SET – È di Rog il primo gol della

stagione per il nuovo Cagliari di Di Francesco. Il

centrocampista croato ex Napoli ha sbloccato e deciso al 31′

della ripresa la gara amichevole con l’Olbia (Lega Pro)

disputata questo pomeriggio ad Aritzo, sede del mini ritiro

rossoblù che si conclude proprio oggi.

La partita è terminata con il risultato di 1-0 per il Cagliari.

L’unico volto nuovo della squadra rossoblu è quello di Marin: il

centrale romeno è entrato nella ripresa. Sempre nel secondo

tempo ha giocato anche Pavoletti, alla prima vera presenza in

campo dopo il lungo infortunio (per lui solo due minuti contro

il Milan all’ultima di campionato).

Di Francesco ha provato e riprovato soprattutto il fraseggio a

centrocampo e la fase di avvio dell’azione. Ancora da rifinire

gli schemi d’attacco anche a causa delle assenze: accanto alla

coppia Simeone-Joao Pedro inizialmente ha giocato il 2003 Del

Pupo.

Nella ripresa molte sostituzioni: in campo anche Bruno Conti,

figlio di Daniele nonché nipote del campione mondiale di cui

porta lo stesso nome.

Bene l’Olbia, pieno di ex Cagliari, e ora allenato dall’ex

allenatore della Primavera Max Canzi. (ANSA).



—

