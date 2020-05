Cairo: “Detto sì alla ripartenza, ma tanti i dubbi”

“Ho votato per la ripresa ma soltanto perché mi sono adeguato al volere della maggioranza e sembra che si riparta davvero, il 13 o il 20 giugno. Ma ho tanti dubbi…”. Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di Radio Rai Uno. “In che condizioni saranno i giocatori dopo due mesi e mezzo e quando si comincerà il prossimo anno? I calciatori temono di farsi male, si allenano piano, se finiamo il 20 agosto tra vacanze e nuova preparazione non si può ripartire prima di ottobre e a giugno ci sono gli Europei”.

Cairo non gradisce l’eventuale cambio di format del campionato. “Se non si può disputare il campionato non si possono fare nemmeno play-off e play-out -dice ai microfoni di Radio Rai Uno – perché se puoi giocare lo giochi tutto, altrimenti non giochi proprio. Senza considerare che ci sarebbe la necessità di cambiare le regole in corsa, trovo anche questo molto complicato”.

