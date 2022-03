Cala ancora il prezzo rc auto, -5% a fine 2021 a 360 euro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 MAR – Nel quarto trimestre del 2021 il

prezzo medio effettivo per la garanzia rc auto si è attestato a

360 euro, in diminuzione del 5 per cento su base annua. Lo rende

noto l’Ivass nell’ultimo bollettino statistico, aggiungendo che

il 50% degli assicurati paga meno di 323 euro. Rispetto al

quarto trimestre 2014, il prezzo medio dell’rc auto, evidenzia

l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, si è ridotto di

poco più del 24 per cento.

Prosegue il processo di convergenza dei premi rc auto tra le

province con prezzi storicamente più alti e più bassi: il premio

medio pagato a Napoli è di 544 euro e quello pagato ad Aosta è

di 285 euro; il differenziale, pari a 259 euro, è diminuito del

9,4 per cento su base annua.

Negli ultimi tre mesi dell’anno, nessuna provincia registra

aumenti di prezzo; le riduzioni maggiori del prezzo medio su

base annua sono state registrate a Vibo Valentia (-8,9 per

cento), Reggio di Calabria e Roma (-8,2 per cento), contro una

media nazionale di -5 per cento. (ANSA).



