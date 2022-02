Calabresi, ecco Chora Academy, per i podcaster di domani

Condividi l'articolo

“Vogliamo scoprire nuovi talenti, perché nel mondo dell’audio dell’informazione è in corso una rivoluzione”. Il mondo dei podcast è in grande crescita e gli ascoltatori si moltiplicano. È una nuova frontiera dell’informazione e dell’intrattenimento. Con l’obiettivo di formare i podcaster di domani nasce la scuola gratuita Chora Academy, una delle principali realtà editoriali di podcast in Italia, fondata nel 2020 e diretta da Mario Calabresi che in una conversazione con l’ANSA spiega la scelta, ricordando che il corso per questa prima edizione è gratuito (verranno richiesti 100 euro ai partecipanti per le spese di segreteria). Le iscrizioni per frequentare la Chora Academy saranno aperte dal 21 al 28 febbraio sul sito omonimo. I corsi partiranno poi il 21 marzo, per concludersi il 15 maggio.

“Mettiamo a disposizione – sottolinea – professionisti, scrittori, sceneggiatori, narratori, tanti protagonisti da ascoltare in un corso di otto settimane. Narratori, autori, sound designer e fonici: in primis Pablo Trincia nel ruolo di coach (Il dito di Dio sulla Costa Concordia è stato un vero e proprio fenomeno con oltre 2 milioni di ascolti su tutti gli episodi) dell’Academy. Ma nel corpo insegnanti troviamo anche Nicola Lagioia, Sara Poma, Selvaggia Lucarelli, Cecilia Sala e Luca Micheli per citarne alcuni”. “Fare un podcast non è facile come sembra, non basta sedersi davanti un microfono e parlare, bisogna avere un’idea, un metodo, conoscere tante cose e lavorarci tanto”. Calabresi fa notare: “Ancora non esistono momenti di formazione per questa professionalità, mentre sono tante le opportunità di lavoro e visto che la domanda è in crescita, li andiamo a formare”. Solo in Italia chi ascolta queste tracce audio in streaming è un esercito di utenti. In un anno di attività “noi di Chora siamo quasi a 40 podcast, la maggior parte dei quali si sono posizionati in vetta alle classifiche. Adesso c’è per esempio Bello Mondo, il podcast di Federico Taddia e Elisa Palazzi, senza dimenticare ovviamente il successo clamoroso di Pablo con il podcast sulla Costa Concordia. Sono andati benissimo anche Selvaggia Lucarelli, Andrea Delogu, mi ha colpito molto quello di Lagioia, La Città dei Vivi, perché è riuscito a trasformare in un podcast a più voci il suo romanzo, cosa ben diversa da un audiolibro, sembra di viverlo in prima persona. Inoltre grande successo sta avendo Stories di Cecilia Sala, che ci porta ogni giorno nell’attualità, con grande riscontro nelle fasce dei liceali o universitari: questo infrange la retorica secondo cui i ragazzi non sono interessati a quello che accade nel mondo, basta catturare la loro attenzione”.

E perché, secondo Calabresi, questa esplosione dei podcast in Italia in un mondo sempre più condizionato dai telefonini, dalle notizie veloci, dai video? “Negli Usa – risponde – ci sono da dieci anni: venivano ascoltati dai pendolari, in Italia hanno avuto il boom con la pandemia. Ma il punto è, perché ci aiutano a prenderci una pausa dagli occhi ormai stanchi, siamo martellati ogni minuto dalle mail, dalle chat, dagli sms, dai social, dalla tv, invece il podcast è qualcosa di più intimo: lo puoi ascoltare in macchina, in metro, in poltrona, mentre cucini, quando hai un tuo spazio, o torni dal lavoro, non sei preso dai figli, sei in camera e invece di guardare la tv hai voglia di abbassare le palpebre e ascoltare qualcuno che ti racconta una storia”. E a un nuovo mercato corrispondono nuove professionalità. Ogni settimana sono previste due videolezioni live via Zoom. Subito dopo ogni videolezione ci sarà un momento di confronto tra studenti e insegnanti. “A metà maggio, alla conclusione delle lezioni, gli studenti saranno invitati a partecipare a una giornata in presenza a Milano, per conoscere dal vivo il mondo di Chora. Inoltre tutti i partecipanti all’Academy avranno la possibilità di proporre un progetto di podcast: i migliori saranno selezionati e nel corso di due fine settimana in presenza lavoreranno con Chora per realizzare un trailer. Poi se il progetto è particolarmente valido siamo disposti a produrlo”. Chora è la podcast company italiana fondata nel 2020 da Guido Maria Brera, Mario Gianani, Roberto Zanco e Mario Calabresi, che la dirige. In poco più di un anno di attività si è imposta come leader nel mercato con oltre 5000 minuti di audio prodotti, per un totale di 35 serie di podcast divise nei generi Stories, Live, Talks e Branded. Molti dei podcast di Chora raggiungono i primi posti delle classifiche e ci rimangono per settimane.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte